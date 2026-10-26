SBI Cards Payment Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SBI Cards Payment Services hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.17 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SBI Cards Payment Services ein EPS von 4.67 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3.22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 53.02 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 51.36 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch