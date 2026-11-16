SBF Bostad (publ) Registered B zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SBF Bostad (publ) Registered B äusserte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6.11 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3.05 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

SBF Bostad (publ) Registered B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.2 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 40.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch