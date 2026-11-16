SBF Bostad (publ) Registered A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SBF Bostad (publ) Registered A stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9.07 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5.33 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.2 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 40.13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52.2 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch