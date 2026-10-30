Sberbank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sberbank präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23.89 RUB. Im Vorjahresviertel hatte Sberbank 21.02 RUB je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2’821.60 Milliarden RUB in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0.94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sberbank einen Umsatz von 2’795.20 Milliarden RUB eingefahren.

Redaktion finanzen.ch