SBEC Sugar gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SBEC Sugar hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei -1.02 INR. Ein Jahr zuvor waren -6.000 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.51 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SBEC Sugar einen Umsatz von 1.47 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch