SBEC Sugar gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SBEC Sugar hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

SBEC Sugar hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.92 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5.470 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 990.0 Millionen INR – eine Minderung von 17.42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.20 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch