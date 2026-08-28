SBD Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SBD Capital hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch