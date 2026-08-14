SBCP Bancorp: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SBCP Bancorp lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.36 USD gegenüber 3.46 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48.4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 45.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch