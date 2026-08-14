SBC Exports präsentierte Quartalsergebnisse

SBC Exports präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.20 INR gegenüber 0.070 INR im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SBC Exports im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 67.11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.21 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 724.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch