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29.10.2026 11:51:36
SBB will Bahninfrastruktur mit 7 Milliarden Franken digitalisieren
Bern (awp/sda) - Die Digitalisierung der Bahninfrastruktur bis 2045 soll sieben Milliarden Franken kosten: Das haben die SBB und das Bundesamt für Verkehr auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bestätigt.
Der Finanzierungsbedarf der SBB für die Digitalisierung des Bahnverkehrs beläuft sich auf rund 7 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Verkehr (BAV) am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Damit bestätigten das BAV und die SBB einen Bericht der NZZ.
In der Botschaft 2027 war eine Milliarde Franken für die Digitalisierung der Bahninfrastruktur vorgesehen. Das ermögliche einen "ersten wichtigen Schritt", schrieben die SBB, reiche aber bei weitem nicht aus. Ihrer Einschätzung zufolge könnten mit diesen finanziellen Mitteln nicht alle Massnahmen umgesetzt werden, die das BAV in Auftrag gegeben hatte.
Die SBB fordern, die Digitalisierung des Netzes entschlossen voranzutreiben, gibt dem Erhalt des bestehenden Netzes und dem Angebot im Horizont 2035 aber den Vorrang. Wesentliche Teile der sicherheitsrelevanten Infrastruktur müssten erneuert werden. Dafür berechneten die SBB einen Kostenumfang von rund sieben Milliarden Franken bis 2045.
Auf Anfrage von Keystone-SDA bestätigte das BAV den Finanzierungsbedarf der SBB für die Umsetzung der Digitalisierung des Bahnverkehrs (ERTMS). Die Finanzierung erfolge über verschiedene Gefässe, hiess es weiter.
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