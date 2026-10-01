SBB und Accenture unterzeichnen Vertriebsvertrag für Rail Control System

Zürich (awp) - Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und das Beratungsunternehmen Accenture haben eine Vereinbarung über den weltweiten Vertrieb von RCS (Rail Control System) unterzeichnet. Dabei soll Accenture die SBB bei der Entwicklung und schweizweiten Einführung einer Bahnverkehrsmanagement-Plattform unterstützen.

Konkret übernimmt Accenture laut einer Mitteilung vom Donnerstag den weltweiten Vertrieb sowie Implementierung, Integration, Tests und Schulungen für Bahnunternehmen, die die Plattform einführen. Dazu gehöre auch die Anpassung von RCS an die jeweiligen betrieblichen und technologischen Anforderungen.

Die SBB bleibe dabei Eigentümerin von RCS sowie des zugehörigen geistigen Eigentums und der Produkt-Roadmap, heisst es weiter.

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