|
17.03.2026 11:33:36
SBB starten Bauarbeiten für Vier-Spur-Ausbau Zürich-Winterthur
Zürich (awp/sda) - Die SBB starten die Bauarbeiten für den Ausbau der Bahnlinie zwischen Zürich und Winterthur auf vier Spuren. Damit soll der Engpass auf einer der meistbefahrenen Strecken der Schweiz behoben werden.
Künftig können dadurch zwischen Zürich und Winterthur mehr Schnellzüge fahren, wie die SBB am Dienstag mitteilten. Ebenso sei das Projekt das erste Schlüsselelement für den Ausbau des Angebots im Regionalverkehr.
Die Baubewilligung und das Bauprogramm für das Grossprojekt liegt bereits vor. Nun beginnen die Arbeiten für den Ausbau der Bahnhöfe Wallisellen, Dietlikon, Bassersdorf und Winterthur Töss. Auch erste Vorarbeiten für den neun Kilometer langen Brüttenertunnel starten. Dieser besteht aus zwei je einspurigen Röhren.
Die Bauarbeiten dauern rund zehn Jahre. Die Kosten belaufen sich laut SBB auf rund 3,3 Milliarden Franken. Finanziert wird das Projekt über den Bahninfrastrukturfonds des Bundes, in den unter anderem Bund und Kantone einzahlen.
Gold, Silber & Minenaktien – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Der Goldpreis hat ein neues Rekordniveau erreicht und notiert bereits seit mehreren Tagen über 5.000 US-Dollar. Doch profitieren davon auch die Minenaktien? Und ist es für Anleger sinnvoller, direkt Gold zu kaufen oder lieber in Unternehmen zu investieren, die Gold fördern?
Im Gespräch mit Tim Schäfer werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Gold- und Silberproduzenten sowie auf spannende Unternehmen rund um die Rohstoffbranche.
Diese Themen besprechen wir im Video:
• Warum der Goldpreis aktuell so stark gestiegen ist
• Die grössten Goldminen der Welt – Newmont und Barrick im Fokus
• Minenaktien vs. physisches Gold – was ist langfristig sinnvoller?
• Welche Risiken Minenbetreiber haben (Politik, Umweltauflagen, hohe Investitionen)
• Chancen bei Royalty- und Streaming-Unternehmen wie Franco-Nevada oder Wheaton Precious Metals
• Warum Kupfer, Stahl und andere Rohstoffe durch Infrastruktur und Digitalisierung immer wichtiger werden
• Welche Branchen zusätzlich profitieren – z.B. Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise steigen wieder: SMI kämpft sich auf grünes Terrain -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Am heimischen Aktienmarkt sind am Dienstag überschaubare Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt kann sich zwischen Gewinn- und Verlustzone nicht entscheiden. Die Börsen in Fernost geben am Dienstag mehrheitlich nach.