SBB, Post, Swisscom und Skyguide erfüllen 2023 Ziele des Bundesrats

Bern (awp/sda) - Die bundesnahen Betriebe SBB, Post, Swisscom und Skyguide haben im vergangenen Jahr die vom Bundesrat gesteckten Ziele erreicht. Die Berichte zu den Zielen hat die Landesregierung am Freitag dem Parlament zugestellt.

Der Bundesrat sei an seiner Sitzung vom Freitag zum Schluss gekommen, dass sich die Leistungen der vier Unternehmen gegenüber dem Vorjahr insgesamt verbessert hätten, teilte die Bundeskanzlei am Freitagabend mit. Die Situation bei allen Unternehmen habe sich nach der Bewältigung der Pandemie weitgehend normalisiert. "Die Zielvorgaben wurden insgesamt gut erreicht", so das Fazit des Bundesrates.

Laut der Regierung sind alle vier Betriebe "attraktive Arbeitgeber mit einer modernen Personalpolitik und sozialer Verantwortung". Sie engagierten sich für eine nachhaltige Geschäftstätigkeit und würden auch ihre CO2-Emissionen reduzieren.

Die finanzielle Situation von SBB und Skyguide hat sich laut dem Bericht verbessert, da der Verkehr an das Wachstum von vor der Pandemie angeknüpft habe. Die Schuldenlast beider Unternehmen habe sich jedoch erhöht. Der Bundesrat erwartet erst mittelfristig eine Rückkehr auf das geforderte Niveau.

cf/uh