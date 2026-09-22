Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’004 0.3%  SPI 19’859 0.5%  Dow 52’049 0.7%  DAX 25’701 0.5%  Euro 0.9393 -0.3%  EStoxx50 6’343 0.4%  Gold 4’319 -0.6%  Bitcoin 70’498 -0.7%  Dollar 0.8196 -0.2%  Öl 98.4 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger
Newron-Aktie fällt klar: Grösseren Verlust im ersten Semester
JPMorgan bleibt bei Aktien optimistisch – doch ein Risiko bleibt
Helvetia Baloise-Aktie höher: VivaFlex für flexible Altersvorsorge lanciert
Suche...
Plus500 Depot
22.09.2026 12:48:36

SBB modernisieren den Verkehrsknotenpunkt Bahnhof Lenzburg

Lenzburg AG (awp/sda) - Die Hauptarbeiten für den umfassenden Ausbau des Bahnhofs Lenzburg AG haben begonnen. Der Knotenpunkt im Mittelland wird für rund 340 Millionen Franken bis zum Jahr 2033 modernisiert.

Für das Grossprojekt werden breitere, höhere und 320 Meter lange Perrons sowie eine zweite Personenunterführung gebaut, wie die SBB und die Stadt Lenzburg am Dienstag gemeinsam mitteilten. Alle Perrons würden komplett neu gebaut. Dazu würden die Gleise neu verlegt und leicht verschoben.

Durchgehend hindernisfreie Zugänge sollen künftig das Umsteigen erleichtern. Zudem integrieren die SBB die Seetalbahn direkt in den Bahnhof. Dadurch entfällt das Überqueren der Bahnhofstrasse, und die Wege zwischen Fern-, Regional- und Seetalverkehr werden kürzer und komfortabler, wie es hiess.

Verkehrsknotenpunkt wächst

Der Bahnhof Lenzburg ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt im Mittelland: Rund 25'000 Reisende nutzen den Bahnhof täglich. Auf den relativ schmalen Perrons herrscht zu den Pendlerzeiten ein Gedränge. Bis 2040 rechnen die SBB laut eigenen Angaben mit rund 40'000 Ein- und Aussteigenden pro Tag.

Die Erneuerung erfolgt schrittweise bei laufendem Bahnbetrieb. Der Baustart hatte sich wegen einer Beschwerde bei der Arbeitsvergabe um rund zwei Jahre verzögert.

Die SBB rechnen während der Bauzeit mit Fahrplananpassungen und Einschränkungen. Um die Zugänglichkeit stets zu sichern, wird im August 2027 ein provisorisches Bahnhofsgebäude, eine Passerelle sowie ein temporärer Bushof in Betrieb genommen, wie es in der Medienmitteilung hiess.

Ab dem Jahr 2033 sollen schrittweise weitere Teilprojekte rund um den Bahnhof umgesetzt werden. Gemeinsam entwickeln die Stadt Lenzburg, der Kanton Aargau, die SBB und weitere Bauherrschaften das Bahnhofumfeld weiter. Dazu gehören unter anderem der Neubau des Bahnhofgebäudes sowie die Neugestaltung von Bahnhofplatz und Bushof.

mk/

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

13:27 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
12:41 RWE: Wird aus dem Versorger ein europäischer Energie-Infrastrukturplayer?
09:40 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
09:13 Gelungenes Début
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
21.09.26 Logo WHS Futures-Handel im Rampenlicht: Terminmärkte hautnah auf der FINANCE26
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’491.17 19.66 SVBD7U
Short 14’819.74 13.96 S3PBUU
Short 15’372.26 8.78 SGB5HU
SMI-Kurs: 14’003.79 22.09.2026 13:42:27
Long 13’393.61 19.80 SJBMDU
Long 13’080.71 13.82 S2B8UU
Long 12’530.47 8.98 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.