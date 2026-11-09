SBB erneuert IT-Infrastruktur für Milliardenbetrag

Bern (awp/sda) - Die SBB haben am Montag die Neuvergabe ihrer IT-Infrastruktur eingeleitet. Vorgesehen sind Rahmenverträge über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren mit einem jährlichen Betrag von rund 100 Millionen Franken.

Die erste Ausschreibung veröffentlichte das Bahnunternehmen am Montag auf der Plattform simap.ch, wie die SBB mitteilten. Weitere Ausschreibungen folgen bis zum 7. Dezember. Die Vergabe der Zuschläge ist für das erste Halbjahr 2027 geplant. Die Verträge umfassen Cloud-Dienste, Rechenzentren und Plattformdienste.

Mit der Beschaffung will die SBB ihre Handlungsfähigkeit sichern und Abhängigkeiten von einzelnen IT-Anbietern begrenzen. Die Systeme bilden das Fundament für sicherheitsrelevante Bereiche wie den Bahnbetrieb, die Energieversorgung, das Ticketing und die Kundeninformation.

Drei Betriebsformen

Geplant ist eine Kombination aus drei Betriebsformen: Neben einer geteilten Public Cloud und einer exklusiven Private Cloud ist eine "Sovereign Cloud" vorgesehen. Diese unterliegt wahlweise schweizerischem Recht oder den Bestimmungen der EU.

Mitte November leitet das Unternehmen zudem die Neuausschreibung für SAP-Dienstleistungen ein. Diese Systeme sind Teil der zentralen IT-Infrastruktur. Die bisherigen Vereinbarungen laufen aus. Die künftigen Rahmenverträge weisen eine Laufzeit von fünf Jahren auf, verbunden mit einer Option auf eine Verlängerung um bis zu drei weitere Jahre.

Insgesamt wollen die SBB bis 2045 sieben Milliarden Franken in die Digitalisierung der Bahninfrastruktur investieren, wie sie Ende Oktober bekanntgaben. Wesentliche Teile der sicherheitsrelevanten Infrastruktur müssten erneuert werden.