SBA Communications REIT (A): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SBA Communications REIT (A) hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 2.19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.20 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SBA Communications REIT (A) mit einem Umsatz von insgesamt 713.9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 732.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2.51 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch