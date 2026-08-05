SBA Communications REIT (A) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SBA Communications REIT (A) hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2.09 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 715.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 699.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch