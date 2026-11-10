SB Mobile Service stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SB Mobile Service veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.290 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.46 Milliarden USD – ein Plus von 5.42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SB Mobile Service 11.82 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch