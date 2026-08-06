SB Mobile Service: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SB Mobile Service hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.19 USD. Im letzten Jahr hatte SB Mobile Service einen Gewinn von 0.210 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 11.39 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 0.74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.47 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch