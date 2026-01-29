SB Financial Group Aktie 355309 / US78176P1084
29.01.2026 23:44:39
SB Financial Group Reports Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - SB Financial Group (RBNF) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $3.91 million, or $0.63 per share. This compares with $3.63 million, or $0.55 per share, last year.
Excluding items, SB Financial Group reported adjusted earnings of $4.04 million or $0.65 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.4% to $19.27 million from $16.84 million last year.
SB Financial Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $3.91 Mln. vs. $3.63 Mln. last year. -EPS: $0.63 vs. $0.55 last year. -Revenue: $19.27 Mln vs. $16.84 Mln last year.
