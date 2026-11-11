SAYLOR ADVERTISING stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SAYLOR ADVERTISING hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -1.37 JPY. Ein Jahr zuvor waren -4.430 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 510.5 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 477.5 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch