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12.08.2026 06:37:00
SAYLOR ADVERTISING: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SAYLOR ADVERTISING hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
SAYLOR ADVERTISING hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 10.37 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -17.490 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 476.1 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13.93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 417.9 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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