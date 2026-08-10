Sayaji Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sayaji Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2.78 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1.490 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sayaji Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2.72 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch