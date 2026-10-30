Sayaji Hotels (Pune) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sayaji Hotels (Pune) veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13.78 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 17.51 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3.72 Prozent auf 195.3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 188.3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch