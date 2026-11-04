Sayaji Hotels mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sayaji Hotels hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4.46 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sayaji Hotels ein Ergebnis je Aktie von -5.620 INR vermeldet.

Sayaji Hotels hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165.1 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 47.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 316.7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch