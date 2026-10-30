Sayaji Hotels (Indore) legte Quartalsergebnis vor

Sayaji Hotels (Indore) hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 15.86 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0.580 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sayaji Hotels (Indore) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 191.8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 210.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch