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28.08.2026 06:37:00
Saxlund Group Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Saxlund Group Registered präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.28 SEK gegenüber -0.110 SEK im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17.86 Prozent zurück. Hier wurden 48.2 Millionen SEK gegenüber 58.6 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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