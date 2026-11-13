SAXA öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SAXA präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 20.99 JPY gegenüber 15.64 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.29 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch