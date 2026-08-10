SAXA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SAXA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 874.77 JPY gegenüber 31.66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat SAXA mit einem Umsatz von insgesamt 11.22 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.91 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch