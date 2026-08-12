SAWAI GROUP präsentierte Quartalsergebnisse

SAWAI GROUP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 25.91 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 42.36 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 63.57 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 28.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49.51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch