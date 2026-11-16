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16.11.2026 06:37:00
SAWAI GROUP legte Quartalsergebnis vor
SAWAI GROUP hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 21.58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8.27 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 50.40 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49.33 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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