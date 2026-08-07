Savita Oil Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Savita Oil Technologies hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 42.01 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 8.16 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Savita Oil Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 14.80 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 49.60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch