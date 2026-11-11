Savezone I&C: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Savezone I&C hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 490.56 KRW gegenüber 22.00 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Savezone I&C in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31.24 Milliarden KRW im Vergleich zu 27.85 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch