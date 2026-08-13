Savezone I&C präsentierte Quartalsergebnisse

Savezone I&C lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 766.02 KRW gegenüber 96.00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.29 Milliarden KRW – ein Plus von 6.43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Savezone I&C 29.40 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch