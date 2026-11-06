Savaria: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Savaria hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0.32 CAD gegenüber 0.270 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Savaria mit einem Umsatz von insgesamt 245.0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 9.01 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch