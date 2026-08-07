Savaria hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Savaria hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.35 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Savaria 0.230 CAD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Savaria 245.8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226.8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch