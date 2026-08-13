Savara zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Savara äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.16 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Savara ein Ergebnis je Aktie von -0.140 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.ch