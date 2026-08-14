Saudi Vitrified Clay Pipes informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Saudi Vitrified Clay Pipes hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.29 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.760 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Saudi Vitrified Clay Pipes in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17.63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 12.2 Millionen SAR im Vergleich zu 14.8 Millionen SAR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch