Saudi Research and Marketing Group Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Saudi Research and Marketing Group Bearer hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.87 SAR. Im Vorjahresquartal hatten -0.380 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Saudi Research and Marketing Group Bearer 654.6 Millionen SAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 682.7 Millionen SAR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch