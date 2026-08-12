Saudi Real Estate Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saudi Real Estate Company Registered hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.28 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.250 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13.50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 423.0 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 489.0 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch