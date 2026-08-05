Saudi Re for Cooperative Reinsurance Company Bearer: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Saudi Re for Cooperative Reinsurance Company Bearer veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.68 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.310 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 745.6 Millionen SAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 441.9 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch