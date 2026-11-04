Saudi Re for Cooperative Reinsurance Company Bearer präsentierte Quartalsergebnisse

Saudi Re for Cooperative Reinsurance Company Bearer hat am 01.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.19 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.120 SAR je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 71.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 841.4 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 492.0 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch