Saudi Paper Manufacturing: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Paper Manufacturing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.55 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.390 SAR je Aktie generiert.

Saudi Paper Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 247.3 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 189.0 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch