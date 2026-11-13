Saudi Marketing Company Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Saudi Marketing Company Registered hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.11 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.140 SAR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6.83 Prozent auf 403.0 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 432.5 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch