Saudi Marketing Company Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Saudi Marketing Company Registered lud am 09.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Marketing Company Registered 0.180 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 417.7 Millionen SAR – das entspricht einem Abschlag von 4.63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 438.0 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch