Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered hat am 09.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.11 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.070 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 570.7 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 513.8 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch