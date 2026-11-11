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11.11.2026 06:37:00
Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0.09 SAR. Im letzten Jahr hatte Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered einen Gewinn von 0.100 SAR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 594.6 Millionen SAR – ein Plus von 11.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Saudi Manpower Solutions Company (SMASCO) Registered 534.2 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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