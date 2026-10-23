Saudi Kayan Petrochemical Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Saudi Kayan Petrochemical Company Registered hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.06 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Saudi Kayan Petrochemical Company Registered ein Ergebnis je Aktie von -0.220 SAR vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Saudi Kayan Petrochemical Company Registered mit einem Umsatz von insgesamt 2.19 Milliarden SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.15 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren, um 1.63 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch