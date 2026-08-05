Saudi Industrial Services Company Bearer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Saudi Industrial Services Company Bearer lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.73 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Saudi Industrial Services Company Bearer 0.250 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Saudi Industrial Services Company Bearer im vergangenen Quartal 722.7 Millionen SAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 129.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Saudi Industrial Services Company Bearer 314.5 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch