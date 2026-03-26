Saudi Enaya Cooperative Insurance Company Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Saudi Enaya Cooperative Insurance Company Registered hat am 24.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.35 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.400 SAR je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45.57 Prozent auf 33.0 Millionen SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 60.7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.290 SAR. Im Vorjahr waren -1.160 SAR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 179.46 Millionen SAR in den Büchern – ein Minus von 27.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Saudi Enaya Cooperative Insurance Company Registered 247.58 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch